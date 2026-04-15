Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: 49-Jähriger hat rund 80 Gramm Amphetamin dabei

Erbach (ots)

Zivile Fahnder kontrollierten am Dienstagabend (14.04.) im Roßbacher Weg einen 49 Jahre alten Mann. Er hatte in einer Tüte verpackt rund 80 Gramm Amphetamin und zudem ein Messer dabei. Die Drogen und das Messer wurden von der Polizei beschlagnahmt. Den 49-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

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