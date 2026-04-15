Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zivilfahnder stellen rund 40 Apple-Plagiate sicher

Verdächtige vorläufig festgenommen

Lorsch (ots)

Gegen 14.00 Uhr geriet am Dienstagmittag (14.04.) ein von drei Männern genutztes Fahrzeug, bei einem Stopp auf der Rastanlage Lorsch an der A67, in das Visier von Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen. Das Fahrzeug und die drei Personen wurden anschließend kontrolliert. Bei dem teilweise bereits polizeibekannten Trio konnten rund 40 gefälschte Watches sowie AirPods der Marke Apple aufgefunden werden. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 50-Jährigen sowie einen 41-Jährigen. Beide wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Die gefälschten Geräte wurden aus dem Verkehr gezogen.

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