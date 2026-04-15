Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Fahrradcodierung an Infostand der Polizei/Anmeldung erforderlich

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Mossautal (ots)

Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, in der Zeit zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, bietet die Polizei eine Fahrradcodierung am Rathaus, in der Ortsstraße 124 an. Zudem geben die Beamten am dortigen Infostand interessierten Bürgerinnen und Bürgern auch Präventionstipps und Informationen zum Schutz vor Wohnungseinbruch oder Betrugsdelikten.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am 30. April, in der Zeit von 8.00 bis 13.00, bei der Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, unter der Rufnummer 06062/953-659 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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