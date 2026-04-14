Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Trickdiebe täuschen Seniorin und geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus

Polizei warnt vor Masche

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Seniorin war am Montagmittag (13.04.) im Visier zweier bislang noch unbekannter Trickdiebe. Die Betrüger klingelten gegen 13.30 Uhr bei der Rentnerin in der Feldbergstraße, gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und wollten den WLAN-Router sowie Steckdosen überprüfen. Nach ersten Ermittlungen lenkte einer der Unbekannten die Frau ab, während sein Komplize die Wohnung durchsuchte und Geld entwendete.

Die noch unbekannten Täter waren circa 1,70 bis 1,80 Meter Meter groß, dunkel gekleidet und trugen eine gelbe Binde um den Bauch. Einer der Beiden war zwischen 21 und 30 Jahre alt, während der Andere zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen die Trickdiebe aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Polizisten des Kriminalkommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Ratschläge: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der der Firma des angeblichen Mitarbeiters an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an, rufen Sie um Hilfe und alarmieren sie die Polizei unter dem Notruf 110.

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