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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbrecher haben Einliegerwohnung im Visier

Erbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. April und Samstagabend (11.04.) drangen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Einliegerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Damaschkestraße ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Geld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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