Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbrecher haben Einliegerwohnung im Visier

Erbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. April und Samstagabend (11.04.) drangen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Einliegerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Damaschkestraße ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Geld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

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