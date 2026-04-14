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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Vereinsheim im Visier Krimineller

Höchst (ots)

Das Vereinsheim am Sportplatz "Hainamuh", im Bereich des Bahndamms an der Landesstraße 3106, geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen dem 7. April und Montag (13.04.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zugang und richteten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 1000 Euro an. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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