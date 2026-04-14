Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Fahrradcodierung der Polizei/Anmeldung erforderlich

Reichelsheim (ots)

Am Dienstag, den 5. Mai, bietet die Polizei in der Zeit zwischen 9.00 und 12.00 Uhr eine Fahrradcodierung am Bürgerbüro der Polizei in der Bismarckstraße 24 an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Dienstag, 28. April 2026, zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr, telefonisch bei Polizeioberkommissarin Daniela Stummer unter der Rufnummer 06062/953-659 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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