Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher erbeuten Bargeld

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Zwischen Samstag (11.4.) und Montag (13.4.) verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schwanheimer Straße. Nach ersten Ermittlungen drangen sie über eine Tür in das Haus ein, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Kontakt zu treten.

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