Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle haben es auf Büroräume von Krematorium abgesehen/ Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Unbekannte haben sich unbemerkt Zugang zu einem Gebäude verschafft und dabei gezielt Wertgegenstände gestohlen.

Zwischen Freitag (10.04.) 18 Uhr und Montag (13.04.) 10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person offenbar mit einem Schlüssel Zutritt zu den Büroräumen eines Krematoriums Am Waldfriedhof. Im Inneren riss der Täter unter anderem einen Tresor aus seiner Verankerung und nahm ihn samt Inhalt mit. Die genaue Höhe des Schadens ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat K21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

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