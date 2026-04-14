PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle haben es auf Büroräume von Krematorium abgesehen/ Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Unbekannte haben sich unbemerkt Zugang zu einem Gebäude verschafft und dabei gezielt Wertgegenstände gestohlen.

Zwischen Freitag (10.04.) 18 Uhr und Montag (13.04.) 10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person offenbar mit einem Schlüssel Zutritt zu den Büroräumen eines Krematoriums Am Waldfriedhof. Im Inneren riss der Täter unter anderem einen Tresor aus seiner Verankerung und nahm ihn samt Inhalt mit. Die genaue Höhe des Schadens ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat K21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren