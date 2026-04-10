Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Mönchengladbacher Hauptbahnhof

Mönchengladbach (ots)

Heute Morgen (10. April 2026) nahmen Beamte der Bundespolizei einen 42-jährigen Rumänen aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Düsseldorf fest. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.

Gegen 07:00 Uhr kontrollierten die Uniformierten den 42-jährigen rumänischen Staatsangehörigen im Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Das Gericht verurteilte ihn wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 3480,00 Euro. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 87 Tagen verbüßen.

Noch vor Ort wurde der 42-Jährige festgenommen und für weitere Maßnahmen dem Bundespolizeirevier zugeführt.

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