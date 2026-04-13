POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich vor Frau
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann hat sich am Samstagabend (11.4.) gegen 22.30 Uhr in der Sandstraße vor einer 57 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt.
Der Mann wird als 1,60 bis 1,70 Meter groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.
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