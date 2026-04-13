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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich vor Frau
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann hat sich am Samstagabend (11.4.) gegen 22.30 Uhr in der Sandstraße vor einer 57 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt.

Der Mann wird als 1,60 bis 1,70 Meter groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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