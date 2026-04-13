Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei kontrolliert Straßenverkehr

Mehrere Fahrzeuge zu beanstanden

Pfungstadt (ots)

Am Freitag (10.4.) führten in der Zeit von 10 bis 18 Uhr Beamte der Polizei Pfungstadt mit Unterstützung von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei mehrere Fahrzeugkontrollen durch.

Bei acht Fahrzeugen beanstandeten die Ordnungshüter eine mangelhafte Ladungssicherung. Zudem war bei drei Fahrzeugen der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten. Die Autofahrerinnen und Autofahrer erwarten nun Verwarnungs- bzw. Bußgelder.

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters fiel den Beamtinnen und Beamten auf, dass der 24-jährige Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Der Wagenlenker muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Darüber hinaus stellten die Ordnungshüter auch mehrere Mängelkarten aus, mittels derer die Fahrzeugbesitzer nun die zeitnahe Behebung von Mängeln bei der Polizei nachweisen müssen.

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