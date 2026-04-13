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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Heppenheim: Polizei codiert 65 Fahrräder/Einladung zu weiterer Fahrradcodierung am 30. April in Heppenheim

POL-DA: Lampertheim/Heppenheim: Polizei codiert 65 Fahrräder/Einladung zu weiterer Fahrradcodierung am 30. April in Heppenheim
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Lampertheim/Heppenheim (ots)

Bei bestem Radfahrwetter wurden am Samstag (11.04.) auf dem Gelände der Polizeistation Lampertheim-Viernheim durch den freiwilligen Polizeidienst und der Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Christina Wegerle, insgesamt 65 Fahrräder codiert. Die Nachfrage nach den Terminen war im Vorfeld groß. Gleichzeitig wurde im Rahmen der Fahrradcodierung von der Polizei über verschiedene Präventionsthemen informiert. So gab es zahlreiche Gespräche sowie Broschüren zum Diebstahlschutz, Einbruchschutz, "Im Alter sicher leben", Online-Tipps und Zivilcourage. Für Peter Klein vom freiwilligen Polizeidienst war es leider die letzte Unterstützung bei einer Fahrradcodierung, weil er nun die Altersgrenze für dieses Ehrenamt erreicht hat.

Am Donnerstag, den 30. April 2026, in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr, bietet die Polizei in Heppenheim eine weitere Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation in der Weiherhausstraße 21 an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Als Ansprechpartner steht im Vorfeld Kriminaloberkommissar Johannes Emmanuel Hofmann zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 06252/706-114 zur Verfügung.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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