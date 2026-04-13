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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Toyota im Visier Krimineller
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstagmorgen (11.4.), in der Zeit zwischen 5.45 und 6.15 Uhr, geriet ein in der Weiterstädter Straße abgestellter Toyota in das Visier von Autoaufbrechern. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang zu dem Fahrzeug und entwendeten aus dem Handschuh anschließend eine Tüte Bonbons. Der Wert der Beute ist gering, der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung jedoch auf mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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