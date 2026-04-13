Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zwei Autofahrer alkoholisiert am Steuer

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwei betrunkene Autofahrer stoppte die Polizei über das vergangene Wochenende.

Ein 46 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Freitag (11.04.) mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Gegen 0.15 Uhr stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim den Autofahrer in der Darmstädter Landstraße und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei stellten die Polizeikräfte körperliche Anzeichen beim Fahrer fest, die eine Alkoholisierung vermuten ließen. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte die Annahme, er ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Fahrt war zu Ende und der 46-Jährige wurde zwecks Blutentnahme auf die Wache gebracht. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

In der Nacht zum Sonntag (12.04.) zeigte ein Atemalkoholtest bei einem 54 Jahre alten Wagenlenker, der gegen 3.15 Uhr ebenfalls in der Darmstädter Landstraße von der Polizei angehalten wurde, sogar 2,36 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 54-Jährigen und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

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