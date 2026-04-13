PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zwei Autofahrer alkoholisiert am Steuer

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwei betrunkene Autofahrer stoppte die Polizei über das vergangene Wochenende.

Ein 46 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Freitag (11.04.) mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Gegen 0.15 Uhr stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim den Autofahrer in der Darmstädter Landstraße und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei stellten die Polizeikräfte körperliche Anzeichen beim Fahrer fest, die eine Alkoholisierung vermuten ließen. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte die Annahme, er ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Fahrt war zu Ende und der 46-Jährige wurde zwecks Blutentnahme auf die Wache gebracht. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

In der Nacht zum Sonntag (12.04.) zeigte ein Atemalkoholtest bei einem 54 Jahre alten Wagenlenker, der gegen 3.15 Uhr ebenfalls in der Darmstädter Landstraße von der Polizei angehalten wurde, sogar 2,36 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 54-Jährigen und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 08:38

    POL-DA: Zwingenberg: Unbekannte brechen in Lokal ein und fliehen ohne Beute/ Die Kripo sucht Zeugen

    Zwingenberg (ots) - In der Nacht zum Samstag (11.04.) kam es im "Pass" zu einem versuchten Diebstahl in einer Gaststätte. Unbekannte drangen zunächst gewaltsam über ein Fenster in das Lokal ein und suchten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die ungebetenen Besucher jedoch ohne Erfolg. Ob sie bei der Tat gestört wurden oder aus anderen ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 08:29

    POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Gaststätte/Spielautomaten geplündert

    Bischofsheim (ots) - In der Nacht zum Freitag (10.04.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst widerrechtlich Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend aus zwei Spielautomaten das darin befindliche Geld sowie eine Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei in Bischofsheim hat die ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 08:16

    POL-DA: Kelsterbach: Verkehrsfahnder stoppen Motorradfahrer/65 "Sachen" zu schnell

    Kelsterbach (ots) - Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Sonntagmittag (12.04.) auf der Bundesstraße 40, im Bereich der "Schwanheimer Brücke", einen 39 Jahre alten Motorradfahrer. Er passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 80 km/h erlaubt sind, mit 145 "Sachen". Den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren