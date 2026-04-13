Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Unbekannte brechen in Lokal ein und fliehen ohne Beute/ Die Kripo sucht Zeugen

Zwingenberg (ots)

In der Nacht zum Samstag (11.04.) kam es im "Pass" zu einem versuchten Diebstahl in einer Gaststätte. Unbekannte drangen zunächst gewaltsam über ein Fenster in das Lokal ein und suchten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die ungebetenen Besucher jedoch ohne Erfolg. Ob sie bei der Tat gestört wurden oder aus anderen Gründen flüchteten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

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