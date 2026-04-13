Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Warenhaus/Schmuck im Visier

Viernheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (13.04.), kurz nach 3.00 Uhr, auf ein Warenhaus im Rhein-Neckar-Zentrum abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen gewaltsam über Glastüren in das Geschäft ein, brachen Vitrinen auf und erbeuteten anschließend Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen hohen Schaden. Mit ihrer Beute suchten die ungebetenen Besucher anschließend unerkannt das Weite.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

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