Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zwingenberg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Zwingenberg (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 30.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen (13.04.) auf der B3 in Höhe der Pfarrhausgasse. Ein 37-Jähriger aus Bensheim verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und vorangegangenen Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer Bushaltestelle, welche dadurch stark beschädigt wurde. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer beabsichtigte trotz seiner schweren Verletzung von der Unfallstelle flüchten. Ein Zeuge verständigte die Polizei, welche den Fahrer noch im Nahbereich der Unfallörtlichkeit festnehmen konnte. Dieser wurde noch vor Ort ärztlich versorgt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Bensheimer wird sich in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Freiwillige Feuerwehr unterstütze bei der Sicherung der Bushaltestelle. Die B3 war aufgrund der Bergungsarbeiten bis 03:25 Uhr voll gesperrt.

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