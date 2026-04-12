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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B45

Michelstadt Bad König OT Zell (ots)

Am Samstag (11.04), kam es gegen 22:45 Uhr auf der B45, zwischen Michelstadt und Bad König Zell, zu einem folgenreichen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 23 jähriger Skoda-Fahrer aus Brombachtal fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache, einem vorausfahrenden Audi auf. Der Audi geriet hierdurch ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei wurden die vier Insassen des Audi leicht verletzt, konnten sich jedoch selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch der Fahrer des Skoda wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die B45 zwischen Michelstadt und Bad König Zell für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Hierbei waren die Straßenmeisterei Bad König, ein Abschleppdienst, sowie mehrere Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Erbach im Einsatz.

Berichterstatter: POK Braun, PSt. Erbach / Odw.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Geißler, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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