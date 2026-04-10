Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: 2000 Euro Schaden verursacht und von der Unfallstelle geflüchtet.

Rimbach (ots)

Am Freitag den 10.04.2026 zwischen 12:00 und 16:00 Uhr wurde ein schwarzer Seat an der rechten vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Besucherparkplatz der Volksbank-Filiale Weschnitztal in Rimbach abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 2000EUR Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

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