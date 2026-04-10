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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Wohnungseinbrecher in Reihenhaus

Raunheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.04.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Kloppstockstraße getrieben und sich Zugang zu einem dortigen Reihenhaus verschafft. Sie drangen gewaltsam über die Terrasse in das Gebäude ein und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06142/696-0 sind die Beamten zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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