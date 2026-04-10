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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Verkehrskontrolle bei Wallerstädten/17 zu schnell - Nicht angeschnallt und unter Cannabiseinfluss

Groß-Gerau (ots)

Die Polizeistation Groß-Gerau führte am Donnerstag (09.04.), in der Zeit zwischen 12.00 und 13.45 Uhr, eine Lasermessung auf der Landesstraße 3094 bei Wallerstädten durch. Bei dort maximal erlaubten 70 km/h, waren 17 Fahrerinnen und Fahrern zu schnell unterwegs.

Bei einem nicht angeschnallten 38 Jahre alten Autofahrer reagierte ein Test im Rahmen seiner Überprüfung zudem positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde zur Wache gebracht und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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