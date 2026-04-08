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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Rülzheim (ots)

Über die Osterfeiertage brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mauritiusstraße in Rülzheim ein. Im Anschluss wurde das gesamte Haus durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mauritiusstraße in Rülzheim gesehen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Landau, Telefonnummer 06341 2870 oder per Mail kilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Ferry Gantert
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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