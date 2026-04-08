Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Neustadt a.d.W. (ots)

Über die Osterfeiertage brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dudostraße (nahe Kalkbergstraße) in Neustadt ein. Im Anwesen durchwühlten sie mehrere Räume, wobei nach Angaben der Bewohner nichts entwendet wurde. Der Sachschaden an der Eingangstür liegt bei circa 1.000 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dudostraße in Neustadt gesehen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt, Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

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