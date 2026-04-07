Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

Bad Bergzabern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am vergangenen Dienstag (31.03.2026), gegen 23:20 Uhr, wurde ein 55-Jähriger in der Königstraße in Bad Bergzabern durch drei Männer angesprochen, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten aufgefordert. Als der Geschädigte sich weigerte, schlugen und traten die Tatverdächtigen mehrmals auf den Mann ein. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß. Der 55-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Im Rahmen der intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Landau und Kriminalpolizei Landau konnte der Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen aus Bad Bergzabern erhärtet werden. Am 02.04.2026 durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau die Wohnung des Tatverdächtigen, sowie zwei weitere Wohnungen, in denen sich der Mann regelmäßig aufhalten soll. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurde das Mobiltelefon des 24-Jährigen sichergestellt und er wurde vorläufig festgenommen.

Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen, auch zu den beiden anderen Tatverdächtigen, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell