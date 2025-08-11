POL-SI: Nach Überschlag im Pkw: 20-Jähriger verletzt sich leicht #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Überschlag im Pkw: 20-Jähriger verletzt sich leicht

Hilchenbach-Ruckersfeld (ots)

Am späten Samstagabend (09.08.2025) ist es auf der Dreisbachstraße (K29) zwischen Hilchenbach und Ruckersfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 20-Jähriger verletzte und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war der junge Mann gegen 23:10 Uhr von Hilchenbach in Richtung Ruckersfeld unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam letztendlich auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Der 20-Jährige konnte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er verletzte sich dennoch leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 40 000 Euro. Ein Abschlepper hat das Fahrzeug geborgen.

Ob eine nicht angepasste Geschwindigkeit für den Unfall ursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Kreuztaler Verkehrskommissariat übernommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell