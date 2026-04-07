POL-PPRP: Verdacht auf Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge und Verstoß gegen das Waffengesetz
Mutterstadt (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Am 03.04.2026 erhielt die Polizei in Schifferstadt gegen 21:50 Uhr die Information eines Anwohners, dass ein 36-jähriger Mann im Zentrum von Mutterstadt aus einem Fenster mit einer Schreckschusswaffe geschossen habe. Beim Betreten der Wohnung fanden die Beamten eine größere Menge Cannabis vor. Daher wurde die Wohnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) durchsucht. Neben der Schreckschusswaffe stellten die Polizeikräfte 2,6 kg Cannabis sowie sechs ausgewachsene Cannabispflanzen und zwei Mobiltelefone sicher.
Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
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