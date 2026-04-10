Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kantine im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Mittwoch (8.4.), 16 Uhr, und Donnerstagmorgen (9.4.), 6 Uhr, eine Kantine in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam durch eine Schaufensterscheibe Zutritt in das Gebäude. Im Innern entwendeten sie diverse Getränke und Pfandflaschen im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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