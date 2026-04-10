POL-DA: Darmstadt: Kantine im Visier Krimineller
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Mittwoch (8.4.), 16 Uhr, und Donnerstagmorgen (9.4.), 6 Uhr, eine Kantine in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam durch eine Schaufensterscheibe Zutritt in das Gebäude. Im Innern entwendeten sie diverse Getränke und Pfandflaschen im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.
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