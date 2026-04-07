Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mofa-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle++Leicht verletzter Mofa-Fahrer+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine presserelevanten Ereignisse vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mofa-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle+ Schwanewede. Am Montagnachmittag beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Osterholz, ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen in der Nähe des Habichthorster Wegs zu kontrollieren. Als die Beamten versuchten, das Mofa anzuhalten, missachtete der Fahrer die Anhaltesignale und flüchtete in Richtung Schwanewede. Nachdem sie das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, fanden sie schließlich das zurückgelassene Mofa im Kapellenweg. Dieses wurde sichergestellt.

Der Fahrer und eine mitgefahrene Person konnten zu Fuß unerkannt flüchten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Leicht verletzter Mofa-Fahrer+ Schwanewede. Am Montagnachmittag kam es auf der Straße Dreienkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf dem Dreienkamp in Richtung Süden unterwegs. An der Kreuzung mit dem Kastanienweg missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

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