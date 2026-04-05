Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 05.04.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreise Verden und Osterholz - Osterfeuer verliefen ruhig: Am Abend des Ostersamstages fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vielerorts wieder die beliebten und traditionellen Osterfeuer statt. Bei trockenem Wetter nutzten viele Schaulustige die wärmenden Feuer, um bei einer Bratwurst und einem Getränk der dunklen Jahreszeit den Rücken zu kehren und den Frühling willkommen zu heißen. Die Polizei hatte sich personell gut auf die verschiedenen Veranstaltungen und mögliche Einsatzlagen vorbereitet, und so verlief der Abend in Gänze ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - Kupfer-Diebstahl an Gemeindehaus: Unbekannte Täter entwendeten in der Magdeburger Straße am Gemeindehaus St. Ignatius in der Zeit vom 14.03.2026 bis zum 04.04.2026 mehrere aus Kupfer bestehende Abdeckungen, ein Fallrohr sowie einen Auffangbehälter. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04202 9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich Osterholz

Ritterhude - Diebstahl eines Motorrades: Am Samstag, dem 04.04.2026, kam es in den späten Nachmittagsstunden zum Diebstahl eines Motorrades. Das Fahrzeug war vom Eigentümer gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Straße Rosenhügel befindlichen Einzelhandelsgeschäftes abgestellt worden. Als er seinen Einkauf gegen 16:20 Uhr beendet hatte, stellte er den Diebstahl seines Kraftrades vom Typ KTM 625 SXC fest. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Motorrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osterholz unter der Rufnummer 04791 3070.

Schwanewede - Pkw prallt gegen Baum: Am Samstagabend befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw die Leutenburger Straße in Fahrtrichtung Schwanewede. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrzeugführer mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, die 53-jährige Beifahrerin erlitt jedoch schwere Verletzungen und musste einem Krankenhaus in Bremen zugeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und das anschließende Abschleppen des Fahrzeuges wurde die Unfallstelle durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Leuchtenburg und Löhnhorst komplett gesperrt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

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