Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Pressemitteilung vom 04.04.2026
Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)
LANDKREIS VERDEN
Bereich Verden
Einbruch in Ärzte- und Geschäftshaus
Verden. Zu einem Einbruch in ein Ärzte- und Geschäftshaus ist es zwischen Donnerstagabend und Freitag im Andreaswall gekommen. Mehrere Arztpraxen und ein Büro sind dabei angegangen worden. In mindestens eine Arztpraxis ist zudem eingedrungen worden. Zu möglichem Diebesgut liegen bislang keine Hinweise vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.
Bereich Achim
Keine presserelevanten Ereignisse.
Bereich Autobahnpolizei Langwedel
Keine presserelevanten Ereignisse.
LANDKREIS OSTERHOLZ
Keine presserelevanten Ereignisse.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Schmidt, PKin / Wache -
Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27
Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell