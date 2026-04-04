Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 04.04.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden

Einbruch in Ärzte- und Geschäftshaus

Verden. Zu einem Einbruch in ein Ärzte- und Geschäftshaus ist es zwischen Donnerstagabend und Freitag im Andreaswall gekommen. Mehrere Arztpraxen und ein Büro sind dabei angegangen worden. In mindestens eine Arztpraxis ist zudem eingedrungen worden. Zu möglichem Diebesgut liegen bislang keine Hinweise vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine presserelevanten Ereignisse.

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