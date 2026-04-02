Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Alleinbeteiligter Pkw verunfallt++Geöffnete Tür touchiert++Fahrer ohne Führerschein flüchtet nach Kollision++Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Alleinbeteiligter Pkw verunfallt+ Achim. Am Mittwochmittag, gegen 12.50 Uhr, kam es auf der A27 in Richtung Cuxhaven in Höhe des Schwerlastparkplatzes "Badener Holz" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 85-jährige Fahrer mit seinem VW aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn in den Seitenraum. Der Pkw fuhr über den Beginn der Außenschutzplanke des Parkplatzes, hob kurzzeitig vom Boden ab und kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen. Das Fahrzeug war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Außenschutzplanke sowie am Verkehrszeichen entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt.

+Geöffnete Tür touchiert+ Achim. Bei einem Verkehrsunfall in der Schwalbenstraße verletzte sich am Mittwochabend eine 67-jährige Beteiligte leicht. Die Frau hatte ihren Pkw geparkt und stand in der geöffneten Tür in den Innenraum gebeugt. Ein 77-jähriger Fahrer eines VW touchierte beim Vorbeifahren die Tür, wodurch die 67-Jährige erschrak und durch die plötzliche Bewegung leicht verletzt wurde. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden VW ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro.

+Fahrer ohne Führerschein flüchtet nach Kollision+ Oyten. In der Straße Oyterdamm kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Ersten Informationen zufolge übersah der Fahrer eines Opel auf Höhe einer Ampel einen vor ihm wartenden Ford eines 26-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Mann zu Fuß von der Unfallstelle.

Anhand von ersten Zeugenaussagen konnte der 50-jährige Halter als Beteiligter ermittelt werden. Dabei stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den 50-Jährigen eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin+ Ritterhude. Am Mittwochnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Ihlpohler Heerstraße zum Rosenhügel zur Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 43-Jährige die Fahrbahn an einer Ampel bei Grünlicht. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 135 in Fahrtrichtung Bremen und fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich Rosenhügel/An der Ihle ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug sowie am Fahrrad entstand Sachschaden.

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