Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 03.04.2026

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

In Wohnhaus eingebrochen

Dörverden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Diensthoper Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und betraten anschließend das Wohnhaus. Dieses durchsuchten sie intensiv nach möglichem Diebesgut, jedoch ohne Erfolg. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Dörverden unter der Telefonnummer 04234/943960 zu melden.

Bereich PK Achim

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Oyten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten bislang Unbekannte eine rückwärtige Terrassentür eines Wohnhauses in der Lindenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus nach möglichen Diebesgut und versuchten einen Tresor mit einem Trennschleifer zu öffnen. Erfolglos verließen die Unbekannten anschließend das Wohnhaus in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Pkw-Kennzeichen entwendet

Achim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von einem im Steinweg parkenden Toyota Yaris die beiden Kennzeichenschilder durch unbekannte Täter entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Versuchter Betrug mit entwendeter ec-Karte Achim. Am Donnerstagvormittag versuchten zwei bislang unbekannte Täter in einem Supermarkt an der Embser Landstraße mit einer zuvor entwendeten EC-Karte Einkäufe zu bezahlen. Da die EC-Karte bereits gesperrt war, misslang der Versuch. Folgend flüchteten die Täter mit einem Pkw vom Tatort. Dieser konnte in Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte verlassen am Achimer Bahnhof festgestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Achim. In der Nacht zu Freitag kontrollierten Beamte des Achimer Polizeikommissariats einen Fahrer eines Mercedes nahe des Freibads. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 22-jährige Achimer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ohne Führerschein unterwegs

Thedinghausen. Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim einen 32-jährigen Fahrer eines Opels in Höhe des Eyter Wehrs. Dabei konnten sie feststellen, dass der Fahrer zwar im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war. Er hatte es jedoch versäumt, diese fristgerecht in eine europäische Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch in Bäckerei misslingt

Riede. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Bremer Straße einzudringen. Da die Türen jedoch stand-hielten, mussten die Täter unverrichteter Dinge flüchten. Mögliche Zeugen werden gebe-ten sich bei der Polizei Thedinghausen unter 04204/914380 zu melden.

Taschendiebstähle im Supermarkt

Oyten. Am Donnerstagmorgen wurden einer 78-jährigen Oytenerin und einem 72-jährigen Oytener jeweils das Portemonnaie entwendet, als sie in einem Supermarkt an der Hauptstraße einkauften. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

versuchter Pkw-Aufbruch

Oyten. In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter einen BMW auf, der an der Sagehorner Dorfstraße parkte. Bei dem Versuch das Multimediasystem auszubauen wurden sie vermutlich gestört, sodass sie ohne Diebesgut flüchteten. Zeugen, die ver-dächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 melden.

Rücksichtslos überholender Pkw

Ottersberg. Am frühen Donnerstagabend überholte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße mehrere Pkw unmittelbar vor einer nicht einsehbaren Kurve. Die überholten Pkw mussten dann scharf abbremsen, um eine Kollision des überholenden Pkws mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Die Fahrer der überholten und des entge-genkommenden Pkws werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg unter der Telefon-nummer 04205/315810 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Osterholz

- keine presserelevanten Ereignisse -

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