PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Schwanewede

Landkreis Osterholz (ots)

Der vermisste Mann aus Schwanewede ist leblos aufgefunden worden. Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor.

Bei der Suche waren Rettungshunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 12:09

    POL-VER: Pressemitteilung vom 04.04.2026

    Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Bereich Verden Einbruch in Ärzte- und Geschäftshaus Verden. Zu einem Einbruch in ein Ärzte- und Geschäftshaus ist es zwischen Donnerstagabend und Freitag im Andreaswall gekommen. Mehrere Arztpraxen und ein Büro sind dabei angegangen worden. In mindestens eine Arztpraxis ist zudem eingedrungen worden. Zu möglichem Diebesgut liegen bislang keine Hinweise vor. ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 09:23

    POL-VER: Pressemeldung vom 03.04.2026

    Verden/Osterholz (ots) - Bereich PI Verden In Wohnhaus eingebrochen Dörverden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Diensthoper Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und betraten anschließend das Wohnhaus. Dieses durchsuchten sie intensiv nach möglichem Diebesgut, jedoch ohne Erfolg. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen, die ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 11:03

    POL-VER: +Alleinbeteiligter Pkw verunfallt++Geöffnete Tür touchiert++Fahrer ohne Führerschein flüchtet nach Kollision++Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Alleinbeteiligter Pkw verunfallt+ Achim. Am Mittwochmittag, gegen 12.50 Uhr, kam es auf der A27 in Richtung Cuxhaven in Höhe des Schwerlastparkplatzes "Badener Holz" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren