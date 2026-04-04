Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Schwanewede
Landkreis Osterholz (ots)
Der vermisste Mann aus Schwanewede ist leblos aufgefunden worden. Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor.
Bei der Suche waren Rettungshunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.
Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.
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