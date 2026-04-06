Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 06.04.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

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LANDKREIS VERDEN

Pkw voller Buntmetall festgestellt

Dörverden. Eine zivile Streife der Polizei Verden stellte in der Ortschaft Dörverden-Stedorf in der Nacht zum Ostermontag, gegen Mitternacht, einen verdächtigen VW Golf mit drei Insassen fest. Im Fahrzeug fiel den Beamten jede Menge Buntmetall, Einbruchswerkzeug und Wechselkleidung auf. Die drei Südosteuropäer, gegen die jetzt wegen des Altmetalldiebstahls ermittelt wird, mussten sich auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterziehen lassen. Die Polizei versucht nun die Herkunft der sichergestellten Metalle zu klären. Hinweise dazu erbittet die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Morgen des Ostersonntags kam es auf der Teufelsmoorstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Straßenbaum. Ein 29jähriger Fahrer aus Worpswede kam mit seinem Skoda alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer, sowie dessen 6jährige Tochter, welche sich ebenfalls in dem PKW befunden hat, wurden bei dem Aufprall nur leicht verletzten. Bei dem Unfallfahrer konnten die aufnehmenden Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von rund zwei Promille feststellen. Nach Einleitung mehrerer Strafverfahren wurde im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Schwanewede. Am Ostersonntag, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der Betonstraße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Straßenbaum. Eine 80jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa aus Hambergen kam aufgrund plötzlich auftretenden Unwohlseins alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Straßenbaum zusammen. Sie musste mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus in Osterholz-Scharmbeck zugeführt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Rollerfahrer im Kreisel übersehen

Osterholz-Scharmbeck. Am Ostersonntag, gegen 17:10 Uhr, kam es im Kreisverkehr an der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Ein 91jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen 56jährigen Rollerfahrer. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Kradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Er begab sich eigenständig in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zum Ostersonntag wurden in der Käthe-Kollwitz-Straße, der Westerbecker Straße sowie in der Steubenstraße fast 20 Pkw beschädigt, wobei Antennen oder Außenspiegel abgerissen und der Lack beschädigt wurde. So entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Zwei männliche Personen wurden in dem Zusammenhang gesucht und teilweise an einem der Tatorte videografiert, so dass die Polizei einen der mutmaßlichen Täter identifizieren konnte. Für weitere Hinweise wäre die Polizei Osterholz unter Tel. 04791/3070 dankbar.

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