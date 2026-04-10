Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: 71-Jähriger mit Messer bedroht und bestohlen

Einhausen (ots)

Ein 71 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend (09.04.), gegen 22.45 Uhr, in der Hauptstraße von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und seines Geldes bestohlen. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit den erbeuteten 50 Euro zu Fuß vom Tatort.

Der Flüchtige ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Pullover, blaue Jeans und hatte einen osteuropäischen Akzent. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell