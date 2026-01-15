Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Europaweit gesuchter Straftäter am Flughafen München festgenommen
Flughafen München (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag (13. Januar) einen europaweit gesuchten Straftäter am Flughafen München festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 26-jährigen niederländischen Staatsangehörigen.
Gegen den Mann bestand eine internationale Fahndung zum Zwecke der Auslieferung in die Niederlande. Dort wird er wegen mehrerer Straftaten, unter anderem Freiheitsberaubung, Erpressung, Drogenhandels sowie tätlichen Angriffs, gesucht. Darüber hinaus lag eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen den Mann vor.
Der 26-Jährige beabsichtigte, von Bremen über München nach Los Angeles zu reisen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Maßnahmen wurde er noch vor dem Abflug von Einsatzkräften der Bundespolizei festgestellt und kontrolliert. Dabei bestätigte sich die internationale Ausschreibung.
Nach seiner Festnahme wurde der Mann dem zuständigen Amtsgericht Landshut vorgeführt. Anschließend erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Landshut. Dort befindet sich der Niederländer derzeit in Haft und wartet auf seine Auslieferung in die Niederlande.
Rückfragen bitte an:
Stefan Bayer
Bundespolizei Flughafen München
Nordallee 2 - 85356 München-Flughafen
Telefon: 089/97307-9020
E-Mail: bpol.muc.stsoea@polizei.bund.de
