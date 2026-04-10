Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Per Haftbefehl gesucht und zwei Fahrer ohne Führerschein

Bischofsheim (ots)

In der Mainzer Straße führten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Donnerstag (09.04.), von 8.00 bis 14.00 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen durch. Dort gilt 50 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 82 Stundenkilometern. Zudem wurde ein Autofahrer gestoppt, der per Haftbefehl gesucht wurde. Nachdem er an Ort und Stelle die darin geforderte Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro bei der Polizei entrichten konnte, durfte er seine Fahrt wieder fortsetzen. Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer waren nicht im Besitz gültiger Fahrerlaubnisse. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

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