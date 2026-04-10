Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Räuberischer Diebstahl in Sportgeschäft

Vorläufige Festnahme eines 32-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Donnerstagnachmittag (9.4.) ein räuberischer Diebstahl in einem Sportgeschäft in der Straße "Ludwigsplatz" zugetragen hat, konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 15.45 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er zwei Jacken im Wert von rund mehreren hundert Euro an sich genommen haben, welche er nicht bezahlen wollte. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Tat und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl, woraufhin es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Der Mitarbeiter blieb hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die sofort hinzugezogene Streife des 1. Polizeireviers nahm den 32-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Für die weiteren Maßnahmen wurde er auf die Wache mitgenommen, wo er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Nun muss er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

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