PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Räuberischer Diebstahl in Sportgeschäft
Vorläufige Festnahme eines 32-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Donnerstagnachmittag (9.4.) ein räuberischer Diebstahl in einem Sportgeschäft in der Straße "Ludwigsplatz" zugetragen hat, konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 15.45 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er zwei Jacken im Wert von rund mehreren hundert Euro an sich genommen haben, welche er nicht bezahlen wollte. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Tat und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl, woraufhin es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Der Mitarbeiter blieb hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die sofort hinzugezogene Streife des 1. Polizeireviers nahm den 32-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Für die weiteren Maßnahmen wurde er auf die Wache mitgenommen, wo er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Nun muss er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 09:07

    POL-DA: Darmstadt: Kantine im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Mittwoch (8.4.), 16 Uhr, und Donnerstagmorgen (9.4.), 6 Uhr, eine Kantine in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam durch eine Schaufensterscheibe Zutritt in das Gebäude. Im Innern entwendeten sie diverse Getränke und Pfandflaschen im ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:39

    POL-DA: Einhausen: 71-Jähriger mit Messer bedroht und bestohlen

    Einhausen (ots) - Ein 71 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend (09.04.), gegen 22.45 Uhr, in der Hauptstraße von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und seines Geldes bestohlen. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit den erbeuteten 50 Euro zu Fuß vom Tatort. Der Flüchtige ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Pullover, blaue Jeans und hatte einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren