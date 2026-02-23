PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Saalfeld-Langenschade (ots)

Am Sonntag, dem 22.02.2026, gegen 19:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Straße von Saalfeld nach Langenschade. Am Abzweig nach Schloßkulm, querte ein Reh die Fahrbahn, dadurch kam der Fahrer von der Straße ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:04

    LPI-SLF: Pkw ohne Versicherungsschutz

    Saalfeld (ots) - Am Samstag, dem 22.02.2026, gegen 17:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von der zuständigen Zulassungsstelle zur "Entstempelung" ausgeschrieben war. Das amtliche Kennzeichen hatte somit seine Gültigkeit verloren, wodurch auch der Versicherungsschutz erlosch. Der Pkw wurde folglich ohne gültige ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:02

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen

    Königsee (ots) - Am Samstag, dem 22.02.2026, führte die Polizei in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr auf der B 88 zwischen Oberköditz und Königsee Geschwindigkeitskontrollen durch. In dem Messbereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Kontrolle wurden insgesamt 478 Fahrzeuge erfasst. Von ihenen, überschritten 49 Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der schnellste Pkw war mit 84 km/h unterwegs. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:37

    LPI-SLF: Fahrzeugführerin nach Ausweichmanöver leicht verletzt

    Mittelpöllnitz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ford die Bundesstraße 281 aus Richtung Gera kommend in Fahrtrichtung Triptis. Höhe der Ortslage Porstendorf kreuzten nach Angaben der Fahrzeugführerin plötzlich Rehe die Fahrbahn und sie wich diesen aus. Dabei überfuhr sie jedoch die dortige Verkehrsinsel inklusive deren Beschilderung. Dabei wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren