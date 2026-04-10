Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch im Vogelpark

Viernheim (ots)

Das Gelände des Vogelparks in der Industriestraße geriet in der Nacht zum Freitag (10.04.) in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Vereinsgebäude. In einem Raum brachen sie anschließend eine Spendenkasse auf und entwendeten daraus einen geringen Geldbetrag. Durch ihr rabiates Vorgehen richteten die ungebetenen Besucher zudem einen geschätzten Schaden von rund 1000 Euro an.

Die Polizei in Viernheim (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06204/9377-0.

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