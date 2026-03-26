Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei bittet um Hinweise nach Autoaufbrüchen

Willich-Wekeln (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Wekeln zu drei Autoaufbrüchen. In allen drei Fällen wurden die Fahrzeuge aufgebrochen und fest integrierte Bildschirme entwendet. Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstag ab 13:30 Uhr in der Straße "Klein Kempen". Als der Geschädigte am Mittwoch gegen 11 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Displays fest und verständigte die Polizei. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 9 Uhr am Mittwoch wurde ein zweites Fahrzeug in der Opalstraße aufgebrochen, aus dem ebenfalls ein Display gestohlen wurde. Im Marie-Curie-Weg wurde ein weiteres Fahrzeug zwischen Dienstag, 22:15 Uhr, und Mittwoch, 09:15 Uhr, aufgebrochen, wobei ebenfalls das Display der Multimediaanlage entwendet wurde. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Vorfälle geht die Kriminalpolizei davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Falls Sie zwischen Dienstag und Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer: 02162/377-0. /jk (193)

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