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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Autofahrer trifft Radfahrerin beim Aussteigen mit der Autotür

Tönisvorst (ots)

Am 24.03.2026 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kniebelerstraße in Tönisvorst. Ein 40-jähriger Mann aus Tönisvorst hielt mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Heckerweg. Eine 54-jährige Frau aus Tönisvorst befuhr mit ihrem Fahrrad die Kniebelerstraße in derselben Richtung. Der 40-Jährige vergewisserte sich durch einen Blick in den linken Seitenspiegel fälschlicherweise, dass kein Fahrzeug von hinten kam, und öffnete seine Fahrertür, als sich die 54-Jährige in Höhe des geparkten Pkw befand. Sie wurde von der Tür getroffen, fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. Solche Unfälle werden "Dooring"-Unfälle genannt. Es gibt eine einfache Präventionsmethode, um diese Unfälle zu verhindern. Öffnen Sie die Autotür mit der entgegengesetzten Hand (als Fahrer also mit der rechten Hand). Durch diesen sogenannten "Holländischen Griff" drehen Sie automatisch Ihren Oberkörper und können heranfahrende Fahrzeuge viel früher wahrnehmen. https://viersen.polizei.nrw/artikel/behalte-deine-tuer-im-griff-mit-dem-hollaendischen-griff. /rb (190)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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