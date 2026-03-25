Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Auffahrunfall mit Vollsperrung

Nettetal-Leuth (ots)

Am 24.03.2026 kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Geldrischen Straße in Nettetal. Eine 63-jährige Frau aus Korschenbroich befuhr die Geldrische Straße aus Richtung Straelen kommend in Richtung Kaldenkirchen. Hinter ihr befand sich eine 44-jährige Frau aus Venlo. Die Korschenbroicherin beabsichtigte, links zu einer Tankstelle abzubiegen, und verringerte aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs ihre Geschwindigkeit. Plötzlich fuhr die 44-jährige Frau aus Venlo mit ihrem Fahrzeug auf das der 63-jährigen Frau auf. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich beide Frauen leicht. Zur Unfallaufnahme wurde die Gelderner Straße zeitweise vollständig gesperrt. /rb (189)

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