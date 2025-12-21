Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025 gegen 13:15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der L386 / L447 auf Höhe Rittersheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete eine 83-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis mit ihrem Fahrzeug die Vorfahrt eines aus Richtung Kirchheimbolanden kommenden Fahrzeug. Der 53-jährige Fahrer und sein 57-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die 83-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden alle Unfallbeteiligten in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten voll gesperrt.

