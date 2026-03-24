Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brennender Wäscheständer in einem Mehrfamilienhaus- Wer hat etwas beobachtet?

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 01:00 Uhr in der Nacht brannte ein Wäscheständer in einem Mehrfamilienhaus. Durch das Feuer wurden der Teppichboden, die Fußleiste, sowie die angrenzende Tapete beschädigt. Das Feuer breitete sich nicht weiter aus. Dadurch konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Ursache des Brandes ist nicht abschließend geklärt. Eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Feuer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hl (186)

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