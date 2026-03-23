Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Alkoholisierter Autofahrer - Auto landet auf dem Dach

Brüggen-Bracht (ots)

Am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr ist ein 42-jähriger Mann aus Polen mit seinem Wagen auf der B221bei Bracht verunglückt. Er war unterwegs in Richtung Kaldenkirchen gewesen und hatte kurz hinter der Einmündung Stiegstraße ein anderes Auto überholt.

Im Bereich der Kreuzung mit der Kaldenkirchener Straße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Beschädigt wurden dabei außer dem Unfallwagen eine Straßenlaterne, zwei Bäume, zwei Leitpfosten und der Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Ein kurz darauf im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert zwischen 1,5 und 2 Promille. Das Ergebnis der entnommenen Blutprobe steht noch aus. /hei (185)

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