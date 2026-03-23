Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: VW-Multivan gestohlen - Haben Sie Hinweise?

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Willich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. März) ist zum dritten Mal innerhalb einer Woche ein VW-Multivan im Kreis Viersen gestohlen worden.

Nach Taten in Wekeln und Süchteln wurde diesmal ein solcher Wagen in Alt-Willich an der Albert-Granderath-Straße gestohlen. Es handelt sich um einen grünen Multivan aus dem Baujahr 2019 mit dem amtlichen Kennzeichen KK-K 1010.

Das Fahrzeug verschwand zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 7.30 Uhr am Freitagmorgen aus der Einfahrt eines Grundstücks. Das KK2 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich von Alt-Willich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen und auf Sichtungen des Vans nach Freitagmorgen um 7.30 Uhr unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (184)

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