PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Randale, Widerstand, öffentliches Entkleiden - Mann landet nach wiederholten Eskalationen im Polizeigewahrsam

Hannover (ots)

Am Samstag beschäftigte das Verhalten eines 37-jährigen Deutschen die Bundespolizei in Hannover über den gesamten Tagesverlauf hinweg. Den Anfang macht er am späten Vormittag, als er einen Regionalexpress beim Halt im Hauptbahnhof Hannover betrat und lautstark verfassungsfeindliche Parolen rief. Hierbei zeigte er außerdem den sogenannten "Hitlergruß". Anschließend riss er einen Feuerlöscher aus der Halterung und warf diesen auf den Bahnsteig. Auf sein Verhalten angesprochen beleidigte er einen Zugbegleiter und drohte ihm körperliche Gewalt an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die alarmierten Bundespolizisten stellten den hochaggressiven Mann noch am Tatort und führten ihn wegen seines fortgesetzt aggressiven Verhaltens gefesselt zur Dienststelle. Dort ermittelten sie einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille. Der alarmierte Rettungsdienst wurde daraufhin wegen der steigenden Aggressivität des Mannes bei der Fahrt in ein Krankenhaus durch die Bundespolizei begleitet. Anstatt die medizinische Hilfe anzunehmen, bedrohte er die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes und des Krankenhauses.

Nachdem eine akute Gefährdung ausgeschlossen werden konnte, ging es für den anhaltend aggressiven Mann zurück zur Polizeidienststelle. Bei dem Transport leistete er erheblichen Widerstand. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen hatte sich der 37-Jährige etwas beruhigt und durfte die Dienststelle wieder verlassen.

Jedoch nu wenige Minuten nach seiner Entlassung versuchte er bereits die Reifen an den Dienstfahrzeugen der Bundespolizei zu manipulieren und entkleidete sich unmittelbar vor der Dienststelle. Der 37-Jährige wurde erneut in die Dienststelle geführt und randalierte anschließend in der Gewahrsamszelle. Nach richterlicher Entscheidung nahmen ihn die Beamten bis in den späten Abend letztendlich in Unterbindungsgewahrsam.

Die Bundespolizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von verfassungsfeindlichen Kennzeichen und Parolen, Beleidigung und Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und exhibitionistischer Handlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Hannover
Robert Dvorak
Tel.: 0174/610 5431
E-Mail: robert.dvorak@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hannover
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:19

    BPOL-H: Bundespolizeiinspektion Hannover nimmt zwei Graffititäter unmittelbar nach der Tat fest

    Hannover (ots) - In der vergangenen Nacht gegen halb zwei stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Hannover im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen zwei offensichtlich betriebsfremde Männer (20, 23) auf dem Gelände der Deutschen Bahn auf dem Rangierbahnhof Hainholz fest. Beide Männer hielten einen Stoffbeutel in der Hand, den sie bei Erkennen der Streife in ein ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:46

    BPOL-H: Bundespolizei schnappt Gepäckdieb mit Hilfe des Geschädigten

    Hannover (ots) - Am Donnerstagabend gelang es Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Hannover einen 50-jährigen Deutschen nach einem Gepäckdiebstahl zu stellen und das Diebesgut zu sichern. Zuvor hatte der Mann den Rucksack eines Kindes bei der Zugfahrt von Bremen nach Hannover entwendet. Die Eltern des Kindes erstatteten Strafanzeige bei der Polizei in Harburg ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 17:30

    BPOL-H: Hauptbahnhof Braunschweig - Zwei mutige Reisende retten einem 22-Jährigen das Leben

    Hannover (ots) - Dramatische Szene sowie eine starke Zivilcourage gab es gestern Vormittag im Braunschweiger Hauptbahnhof. Ein 22-jähriger Mann sprang gestern, vermutlich in suizidaler Absicht, plötzlich in den Gleisbereich. Dort kam er ins Stolpern und stürzte. Dabei verfehlte er einen gerade einfahrenden Zug auf dem Nachbargleich nur knapp. Der Mann blieb leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren