Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei schnappt Gepäckdieb mit Hilfe des Geschädigten

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend gelang es Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Hannover einen 50-jährigen Deutschen nach einem Gepäckdiebstahl zu stellen und das Diebesgut zu sichern. Zuvor hatte der Mann den Rucksack eines Kindes bei der Zugfahrt von Bremen nach Hannover entwendet.

Die Eltern des Kindes erstatteten Strafanzeige bei der Polizei in Harburg und orteten das entwendete Tablet. Dadurch konnten die Beamten der Landespolizei den mutmaßlichen Aufenthaltsort auf wenige Meter genau im Innenstadtgebiet Hannover eingrenzen. Zur Unterstützung wurde die Bundespolizeiinspektion Hannover alarmiert und um Fahndung nach dem Tatverdächtigen ersucht.

Den Bundespolizisten gelang es anhand der Ortung, den Aufenthaltsort einzugrenzen. Gegen 22 Uhr erkannten die Beamten dank der Beschreibung des Rucksacks einen 50-jährigen Tatverdächtigen und kontrollierten den Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde diverses Diebesgut und auch das entwendete Tablet aufgefunden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein, informierten die Polizei Harburg über den Fahndungserfolg und stellten die entwendeten Gegenstände sicher. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen durfte der 50-Jährige seinen Weg weiter fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover empfiehlt, bei Verlust oder Diebstahl von Gepäckstücken schnellstmöglich eine Anzeige bei einer Polizei zu erstatten, auch abseits der Bundespolizeidienststellen. Mit zeitnahen Informationen können essentielle Hinweise weitergegeben werden, welche im Einzelfall zu einem schnellen Erfolg und dem Fund des Diebesgutes führen können.

